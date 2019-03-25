Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı

Adıyaman'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı

2 saat önce

Adıyaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi için hazırlıklar devam ediyor.

Adıyaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi için hazırlıklar devam ediyor.

31 Mart seçimleri kapsamında mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 16.00'da, Sakarya Caddesi üzerindeki alanda Adıyamanlılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı kentin giriş noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar didik didik aranıyor.

Yarın düzenlenecek olan mitingde çevre illerden gelen 2200 polis ile 120 sağlıkçının görev yapacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:00 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Adıyaman, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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