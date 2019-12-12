Adıyaman'da dağ keçisi envanteri tamamlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da dağ keçisi envanteri tamamlandı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 haftalık çalışmanın ardından dağ keçisi envanter çalışmasını tamamladı.

Adıyaman'da dağ keçisi envanteri tamamlandı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 haftalık çalışmanın ardından dağ keçisi envanter çalışmasını tamamladı.


2020-2021 Av turizmi sezonu için il genelinde bulunan 9 devlet avlağında dağ keçisi envanter çalışması yapıldı. Gecen yıla oranla dağ keçileri sayısında artık olduğu gözlendi. Dağ keçileri envanter çalışması sonucunda av turizmi kapsamında av kotası belirlendi. Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin yüzde 60'ı avlat alanını bulunduğu köylerde, muhtarlıklara aktarılıyor. Av turizminden elde edilen bu gelirler köylerin cami, taziyeevi, kuran kursu gibi ihtiyaçlarında kullanılıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, vatandaşlardan kaçak avcılara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirterek, özellikle memeli hayvanların avlanılmasında güvenlik güçlerine bilgi verilmesini istedi.


İsmail Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin TL cezai işlem uygulandığını kaydetti.


Kozan, "Adıyaman av turizmi açısından avcıların en çok ilgi gösterdiği illerin başında geliyor. Av sezonda 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. 2019-2020 av sezonunda 30 adet av kotası verilmiştir. Av turizmi 31 Mart 2020 tarihinde sona erecektir. Yapılan envanter çalışmasında dağ keçisinde geçen yılki sayıya göre artış olduğu görülmüştür" dedi. - ADIYAMAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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