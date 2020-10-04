Adıyaman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'da evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bebek köyünde yaşayan Şükrü Kaya (65), tek katlı evinin damında oturduğu esnada dengesini kaybederek düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.