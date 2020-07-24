Adıyaman'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu

Adıyaman'da DEAŞ operasyonuADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen H.U., gözaltına alındı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen H.U., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.U. isimli kişinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu belirledi. H.U.'nun Hatay'da bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi düzenlenen operasyonla Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı. Adıyaman'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen H.U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:46

Kaynak: DHA

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