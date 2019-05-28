Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
2 saat önce
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:25 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 Irak uyruklu gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Söz Dizisinin Final Bölümü Yayınlandı: Sözün Bittiği Yer
Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı