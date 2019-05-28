Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

2 saat önce

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 Irak uyruklu gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:25 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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