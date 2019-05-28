Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:49 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 1'i Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Adıyaman
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