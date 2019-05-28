Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 1'i Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:49 Kaynak: DHA
Polis, Adıyaman, Güncel
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