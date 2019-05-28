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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

3 saat önce

Adıyaman'da yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu düşünülen kişilere yönelik yakalama çalışması başlattı. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları düşünülen Irak uyruklu 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yakınları Adıyaman Valiliği önünde toplanarak konuyla ilgili bilgi almak istedi. Kendi aralarında temsilciler seçen aileler, daha sonra yetkililerle yaptıkları görüşmelerin ardından Adıyaman Valiliği binası önünden olaysız şekilde ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:39 Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa
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