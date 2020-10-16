Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir evde DEAŞ mensubu olduğu bilgisini aldı.
Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ö.Y, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, evde yapılan aramada sim kart ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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