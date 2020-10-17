Adıyaman'da DEAŞ üyesi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da DEAŞ üyesi tutuklandı
17.10.2020 10:29
ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Ö.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Ö.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan Ö.Y.'nin Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.Y., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.
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