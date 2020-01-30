Adıyaman'da "değerler eğitimi kampı" düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da "değerler eğitimi kampı" düzenlendi

6 saat önce

Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik "değerler eğitimi kampı" düzenlendi.

Adıyaman'da

Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik "değerler eğitimi kampı" düzenlendi.

Kentte yarı yıl tatilinde öğrencilerin streslerini atması ve dini eğitim ve sosyal aktivitelerini geliştirmek için bölge yatılı Kur'an kursunda 5 günlük kamp organize edildi.

Değerler eğitimi kampına katılan 34 ortaokul öğrencisi tiyatro, sinema, temel dini bilgiler, okuma atölyesi gibi çeşitli sosyal aktivitelerde yer aldı.

İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş, çocukların tatil dönemlerini daha iyi değerlendirebilmek için kamp düzenlediklerini söyledi.

Akkuş, öğrencilerin kendi dünyalarını daha iyi geliştirmesi ve anlaması için bu tür aktivitelerin sürekli yapacaklarını kaydetti.

Adıyaman, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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