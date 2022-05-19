ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

19.05.2022 20:13

ADIYAMAN'da, inşaat halindeki binanın yanında devam eden kanalizasyon çalışmasının yapıldığı alanda hurda demir arayan Mehmet Köse (68), oluşan göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, inşaat halindeki binanın yanında devam eden kanalizasyon çalışmasının yapıldığı alanda hurda demir arayan Mehmet Köse (68), oluşan göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda toplayan Mehmet Köse, iddiaya göre inşaat halindeki 3 katlı binanın yan tarafından devam eden kanalizasyon çalışmalarının bulunduğu alanda demir aramaya başladı. Köse, bu esnasında oluşan göçüpün anıtında kaldı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan Köse, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
ADIYAMAN'DA DEMİR TOPLARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

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Kaynak: DHA

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