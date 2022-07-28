İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rabia Yanığ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde hayatını kaybeden Rabia Yanığ'ın cenazesi jandarma ve bölge trafik polisi ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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