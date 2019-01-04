Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Deprem

Adıyaman'da Deprem

49 dakika önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde, Samsat ilçesi Taşkuyu Köyü merkezli bir deprem olduğu tespit edildi. Kısa süreli korkutan depremden dolayı can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:21 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Samsat, Adıyaman, 3. Sayfa
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