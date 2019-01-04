Adıyaman'da Deprem
49 dakika önce
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Adıyaman
'ın Samsat
ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde, Samsat ilçesi Taşkuyu Köyü merkezli bir deprem olduğu tespit edildi. Kısa süreli korkutan depremden dolayı can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:21 Kaynak: İHA
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