Adıyaman'da deprem nedeniyle 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da deprem nedeniyle 7 kişi yaralandı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da deprem nedeniyle 7 kişi yaralandı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yenibardak köyünde deprem esnasında evlerinin balkonundan atlayan ve bazı toprak evlerin çökmesi sonucu toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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