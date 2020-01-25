Adıyaman'da deprem nedeniyle 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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Adıyaman'da deprem nedeniyle 7 kişi yaralandı
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yenibardak köyünde deprem esnasında evlerinin balkonundan atlayan ve bazı toprak evlerin çökmesi sonucu toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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