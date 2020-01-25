Adıyaman'da deprem nedeniyle 7 kişi yaralandı - Son Dakika

İlçeye bağlı Yenibardak köyünde deprem esnasında evlerinin balkonundan atlayan ve bazı toprak evlerin çökmesi sonucu toplam 7 kişi yaralandı.

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Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı