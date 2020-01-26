Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika

Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremin çevre illerde de hissedildiği hatırlatıldı.

Kentte hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Depremden Adıyaman ilimiz de etkilenmiştir. Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde hasar tespit başvuruları devam ediyor. Valiliğimiz 26 Ocak Pazar günü de hizmet veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu
Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:13:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]