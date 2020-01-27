Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika

Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Sincik ilçesi İnlice beldesine bağlı Çukan Mahallesi'nde ön hasar tespit çalışması yaptı.

Ekipler, mahallede hasar gören evleri tek tek ziyaret ederek, hasar durumları hakkında çalışma gerçekleştirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda hasarlı birçok evin tespit edildiği ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada evleri hasar gören bazı vatandaşların da eşyalarını toplayarak yakınlarının yanına gitmek üzere mahalleden ayrılmaya başladığı görüldü.

Çukan Mahalle Muhtarı Mahmut Çurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede daha önceki yıllarda heyelan oluştuğunu ve Elazığ'daki depremin ardından mahalledeki bazı evlerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Ekiplerin mahalledeki evleri tek tek inceleyip ağır hasarlı evleri tespit ettiğini aktaran Çurak, "Mahallede yaklaşık 15 hane halkı, evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı taşındı. Biz devlet yetkililerinden çadır talebinde bulunduk. Dışarıda bekleyen vatandaşlarımız bulunuyor." dedi.

Çukan Mahallesi'nde evi hasar gören İsmail Çok ise deprem nedeniyle konutunun hasar gördüğünü bu nedenle yakınlarının yanına yerleşmeye karar verdiklerini söyledi.

Yetkililerin gelip evinde hasar tespit çalışması yaptığını ifade eden Çok, "Evimiz kullanılamaz hale geldi. Göç etmek zorundayız. Eşyalarımızı hazırladık. Şu an çok mağduruz. Yaklaşık 50 yıldan beri oturduğumuz evi terk etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Evi hasar gören Ramazan Çetin de deprem nedeniyle tedirgin olduklarını anlatarak, evlerinin hasarlı olmasından dolayı komşularında kaldıklarını ifade etti.

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:10:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]