Depremde ağır hasarlı olan binanın bahçesinde genç kız cesedi bulundu, soruşturma devam ederken genç kız morga kaldırıldı - Son Dakika
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Depremde ağır hasarlı olan binanın bahçesinde genç kız cesedi bulundu, soruşturma devam ederken genç kız morga kaldırıldı

05.05.2023 14:02

Adıyaman'da meydana gelen depremden dolayı ağır hasar alan bir sitenin bahçesinde kimliği belirsiz bir genç kızın cesedi bulundu. Genç kızın ölüm nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek. Genç kız morga kaldırıldı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2603 Sokak'ta, depremde hasar alan Borsa Sitesi bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir genç kızın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 18-19 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı kontroller sonrasında kimliği henüz belirlenemeyen genç kızın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrası belirlenecek. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde ağır hasarlı olan binanın bahçesinde genç kız cesedi bulundu, soruşturma devam ederken genç kız morga kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde ağır hasarlı olan binanın bahçesinde genç kız cesedi bulundu, soruşturma devam ederken genç kız morga kaldırıldı - Son Dakika
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