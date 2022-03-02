ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

02.03.2022 16:15

ADIYAMAN'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından deprem tatbikatı yapıldı.

ADIYAMAN'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği hasar gören ve yıkılan binalarda enkaz altında kalan yaralılar kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde eğitime katılan 112, UMKE, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleriyle enkaza güvenli yaklaşma, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanın tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması gibi senaryoların uygulaması yapıldı.

Mara Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında, depremde hasar gören ve yıkılan binalarda, senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralılar kurtarılırken, diğer senaryoda ise enkaz altında kalanların yer tespiti çalışması yapıldı. Ekipler hazırladıkları tünellere girerek yaralıları kurtarıp hazırda bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. Tatbikata 27 AFAD, 18 UMKE, 40 AFAD gönüllüsü ve 8 İHH arama kurtarma ekibi katıldı.

ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI
ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika


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