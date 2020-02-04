Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı köy ve mezralarda, depremin yaraları sarılıyor.

Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ve

Gerger ilçelerine bağlı köy ve mezralarda, depremin yaraları sarılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin meydana

geldiği günden bu yana jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı köy ve

mezralarında bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da evleri

ağır hasar gören vatandaşlar için çadır kuruyor, battaniye, ısıtıcı ve insani yardım dağıtıyor.

Adıyaman

Valisi Aykut Pekmez de depremden etkilenen, Malatya sınırında bulunan Sincik

ilçesine bağlı Geçitli, Arıkonak ve Aksu köyleri ile bağlı mezraları ziyaret ederek, incelemelerde

bulundu.


Yer yer iki metreye yakın karla kaplı köyleri ziyaret eden Vali Pekmez ve

beraberindeki heyet, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.


AFAD'ın oluşturduğu çadırlara

yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Pekmez, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, çocuklara da oyuncak verdi.

Pekmez, yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilk akşamdan itibaren Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı köylerde durum tespiti yapmak amacıyla AFAD

ve jandarma ekiplerini yönlendirdiklerini hatırlatarak, "Ekiplerimiz ön hasar tespit

çalışmalarını tamamlayıp, kesin hasar tespit çalışmalarına başladı ve bu da seri bir

şekilde devam ediyor. Evleri depremden hasar gören vatandaşlarımıza çadır ve gıda olmak

üzere her türlü desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Aykut Pekmez'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin eşlik etti.

Adıyaman, Elazığ, Gerger, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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