Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ve
Gerger ilçelerine bağlı köy ve mezralarda, depremin yaraları sarılıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin meydana
geldiği günden bu yana jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı köy ve
mezralarında bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da evleri
ağır hasar gören vatandaşlar için çadır kuruyor, battaniye, ısıtıcı ve insani yardım dağıtıyor.
Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez de depremden etkilenen, Malatya sınırında bulunan Sincik
ilçesine bağlı Geçitli, Arıkonak ve Aksu köyleri ile bağlı mezraları ziyaret ederek, incelemelerde
bulundu.
Yer yer iki metreye yakın karla kaplı köyleri ziyaret eden Vali Pekmez ve
beraberindeki heyet, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
AFAD'ın oluşturduğu çadırlara
yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Pekmez, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, çocuklara da oyuncak verdi.
Pekmez, yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilk akşamdan itibaren Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı köylerde durum tespiti yapmak amacıyla AFAD
ve jandarma ekiplerini yönlendirdiklerini hatırlatarak, "Ekiplerimiz ön hasar tespit
çalışmalarını tamamlayıp, kesin hasar tespit çalışmalarına başladı ve bu da seri bir
şekilde devam ediyor. Evleri depremden hasar gören vatandaşlarımıza çadır ve gıda olmak
üzere her türlü desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Vali Aykut Pekmez'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin eşlik etti.