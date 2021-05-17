Adıyaman'da dere kenarındaki yavru köpekler itfaiye tarafında kurtarıldı - Son Dakika

Durumu Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye geler itfaiye erleri, köpekleri torbadan çıkararak tedavileri için veterinere götürdü.

Alınan bilgiye göre, dere kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, torba içerisinde köpek sesi geldiğini fark etti.

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