Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu - Son Dakika
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Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

04.03.2022 20:57

Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, dere üzerindeki köprü de sular altında kaldı.

Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, dere üzerindeki köprü de sular altında kaldı.

Sincik ilçesinde Taşkale- Subaşı grup köy yolu üzerinde bulunan Taşkale Deresi şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere üzerindeki Subaşı Köprüsü sular altında kalırken, köprüde İl Özel İdare ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu
Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu
Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

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Adıyaman, Taşkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu - Son Dakika


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