Devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eren Ünsal'ın (13) kullandığı bisiklet, Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanıcının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mucurlu yolda devrildi.
Kazada Ünsal ile bisiklette bulunan Yusuf Kılınç (13) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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