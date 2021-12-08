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Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

08.12.2021 00:05
Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 CFM 20 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi Binevler yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Umut G. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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