Adıyaman'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Muhammed Fırat (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ilçeye bağlı Narince köyü yakınlarında sürücünün direksiyonu kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan ve Ferhat Fırat yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:13 - Kaynak: AA
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