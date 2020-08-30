Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan ve ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Erbil'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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