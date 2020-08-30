Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletin sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamza Erbil idaresindeki 02 FL 504 plakalı motosiklet, Bağpınar Köyü Gazihan Dede mesire alanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Erbil'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:45 - Kaynak: AA
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