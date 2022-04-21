Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Toprak (72) idaresindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, Nemrut Dağı Arsemia yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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