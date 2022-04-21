Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

21.04.2022 18:39

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdullah Toprak (72) idaresindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, Nemrut Dağı Arsemia yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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