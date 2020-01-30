Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Nazif Akay idaresindeki 02 AAZ 233 plakalı otomobil, Kahta Atatürk Barajı sosyal tesisler mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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