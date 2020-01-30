Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:18 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Nazif Akay idaresindeki 02 AAZ 233 plakalı otomobil, Kahta Atatürk Barajı sosyal tesisler mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika TEM'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı, sürücü can verdi Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı