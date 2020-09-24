Adıyaman'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gazi Çapar idaresindeki 34 AH 474 plakalı traktör, Yukarı Karakuyu köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve traktörde bulunan oğlu Tuğrul Çapar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğrul Çapar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
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