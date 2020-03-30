Adıyaman'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

ADIYAMAN Belediyesi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri. kentin farklı bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, Koronavirüsün çıktığı ilk günden itibaren dezenfekte çalışması yapıyoruz. Her gün kent genelinde cadde ve sokakları köpüklü ve tazyikli suyla temizliyoruz dedi.

Yıldırım, ekiplerin dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirtirken, vatandaşlara salgın riskine karşı evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.