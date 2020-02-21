Adıyaman'da dilenci operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da dilenci operasyonu

7 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 20 dilenci hakkında yasam işlem yapıldı.

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Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 20 dilenci hakkında yasam işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kamuya açık alanlarda insanları rahatsız edip, ellerinde sahte sağlık raporları ya da asılsız hikayelerle mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayan ayrıca dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişiler yakalandı.

Özellikle cami önleri, kalabalık çarşılar, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetim yapan ekipler, yakaladıkları 20 kişiye dilencilik yapmaktan 187 lira idari para cezası uyguladı.

Yakalananların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 110 lira Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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