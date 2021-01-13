Adıyaman'da dilencilere yönelik operasyon - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere ve kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, halkın dini duygularını istismar edip, dilencilik yoluyla haksız para kazanan kişilere Kabahatler Kanunu gereği operasyon düzenlediklerini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımları işgal eden esnafa da uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.