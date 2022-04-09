Adıyaman'da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor

09.04.2022 10:11

- Adıyaman'da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor Boyutu ve yapısıyla gerçek bir dinazora benzeyen kayaçların bulunduğu Adıyaman'daki Dinazor Tepesi dikkatleri üzerine çekiyor Adıyaman Çelikhan karayolu Palanlı mağarası yakınlarında ki Dinazor Tepesi görenlerin merakını cezbediyor.

- Adıyaman'da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor

ADIYAMAN - Boyutu ve yapısıyla gerçek bir dinazora benzeyen kayaçların bulunduğu Adıyaman'daki Dinazor Tepesi dikkatleri üzerine çekiyor

Adıyaman Çelikhan karayolu Palanlı mağarası yakınlarında ki Dinazor Tepesi görenlerin merakını cezbediyor. Genişliği 5-6 metre, uzunluğu 25-30 metre olan tepe üzerindeki kayalar dinazora benzediği için 'dinazor tepesi' olarak biliniyor.

Milyonlarca yıl önce yaşayan dinazor ismini duyanlar bu tepeyi görmeye gidiyor. Dinazorun sırtına benzeye kaya yapısı büyük ilgi görürken, ziyaretçilerden bazıları buranın fosilleşmiş bir dinazor olabileceğini öne sürüyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Üyeleri doğa yürüyüşünü Palanı bölgesinde yaptı. Burada Dinazor Tepesini izleyen gençler, tepenin dinazora çok benzediğini aktardı.

Mahmut Yaşar Biçer isimli genç, "Buraya Dinazor Tepesi dendiğini duyduk ve çok merak ettik. Merakımızdan geldik ve gerçekten bu tepenin dinazora çok benzediğini herkes görüyor. Son derece çok güzel ve gizemli bir yer olduğunu fark ettik" dedi.

İpek Ocak, tepenin dinazora çok benzediğini aktararak, buranın turizme kazandırılması gerektiğini ve çok ilginç bir yer olduğunu söyledi.

Halil İbrahim Yetkin, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen gezi ile bu tepeyi görmeye geldiklerini belirterek, "Dinazor Tepesinin olduğunu söylemişlerdi biz de merak ettik ve gençlik merkezi olarak bir yürüyüş düzenledik. Buraya geldiğimizde dinazor tepesini gördük. Dinazor tepesini yakından gördüğümüzde daha güzel ve söylenildiğinden daha iyi olduğunu fark ettik. Buranın tarihi ve gezilmeye değer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Adıyaman'da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor
Adıyaman'da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor
Adıyaman'da Dinazor Tepesi büyük ilgi çekiyor

YORUMLAR
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Adıyaman, gençlik, Dinazor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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