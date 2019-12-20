Adıyaman'da Doğu Türkistan tepkisi - Son Dakika
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Adıyaman'da Doğu Türkistan tepkisi

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen basın açıklaması ile Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara tepki gösterildi.

Adıyaman'da Doğu Türkistan tepkisi, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen basın açıklaması ile Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara tepki gösterildi.


İHH Adıyaman Şube Başkanlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklaması Şube Başkanı Mahmut Deniz tarafından yapılırken İHH üyeleri de hazır bulundu.


Doğu Türkistan'da dramların sürdüğünü vurgulayarak açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Deniz, "2000 yılı sonrasındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıkmaktadır. Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Uygurların evlerine yönelik gerçekleştirilen gerekçesiz baskınlar ve Uygur-Çinli zorunlu akraba ya da ikiz aile uygulamasına derhal son verilmelidir. İnanç ve ibadetlere, giyim kuşam ve örf adetlere yönelik yasaklar bir an evvel kaldırılmalı, camiler ve tüm ibadethaneler olması gerektiği gibi özgür olmalıdır. Dil, kültür ve eğitimin önündeki engeller kaldırılmalı, Uygurlar ana dilde eğitim yapabilmeli, tarihi eserler, kitap ve kütüphaneler korunmalı, okullar ve üniversiteler erişilebilir olmalıdır.


Ekonomik baskılar, gerekçesiz vergiler ve el koymalar, Uygur kızların uzak bölgelere işçi olarak zorunlu gönderimleri son bulmalı, devlet dairelerinde ve iş bulma hususunda Uygurlara Çinlilerle eşit rekabet imkanı oluşturulmalı, bölgeye ait zenginlikler halkın refahı için kullanılmalıdır. Seyahat özgürlüğü, evlilik, helal gıdaya erişim ve benzeri haklar iade edilmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Adıyaman, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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