Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Doktora Darp İddiası

Adıyaman'da Doktora Darp İddiası

1 saat önce

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene sırası yüzünden çıkan tartışmada hasta yakınlarının doktora saldırarak darp ettiği iddia edildi.

Adıyaman'da Doktora Darp İddiası, System.String[]
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene sırası yüzünden çıkan tartışmada hasta yakınlarının doktora saldırarak darp ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde S.O. isimli doktorun yanına gelen bir hasta kendisini hemen muayene etmesini istedi. Durum üzerine doktor S.O., içeride hasta olduğunu söyleyerek sıralarını beklemelerini istedi. Odadan çıkan hasta ve hasta yakınları burada doktor sekreteri ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmaları duyarak dışarıya çıkan doktor, hasta ve hasta yakınlarını sakinleştirmek istediği esnada saldırıya uğradı. Kıyafetleri yırtılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden darpla yaralanan doktor durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri doktora saldırdığı iddia edilen hasta ve hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Saldırıya uğradığı iddia edilen doktorun, daha sonra polis merkezine gelerek kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
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