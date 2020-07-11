Adıyaman'da dokunmaya başlanan seccade Ayasofya'ya hediye edilecek - Son Dakika

Adıyaman'da dokunmaya başlanan seccade Ayasofya'ya hediye edilecek

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadın kursiyerler tarafından dokunmaya başlanan seccade, Ayasofya'da kullanılmak üzere hediye edilecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kadın kursiyerler tarafından dokunmaya başlanan seccade, Ayasofya'da kullanılmak üzere hediye edilecek.

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Besni Belediyesi bünyesindeki halı dokuma kursuna katılan kadınlar, Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Ayasofya için seccade dokumaya karar verdi.

Seccadenin ilk ilmiği Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyyüp Emre tarafından atıldı.

Belediye Başkanı Emre, AA muhabirine, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atölyede çalışan 25 kadının halı dokuma mesleğini öğrenmekle birlikte hem ailelerine katkı sunduklarını hem de becerilerini arttırdıklarını aktaran Emre, şqunları söyledi:

"Atölyede dokunan seccade ve halı gibi ürünleri de piyasaya kazandırarak ekonomiye bir nebze olsun destek oluyoruz. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla camide inşallah kullanılmak üzere bir seccadeyi kadınlarla birlikte ilk ilmiği atarak dokumaya başladık. En kısa sürede dokuduğumuz seccadeyi Ayasofya Camisi'ne götürerek hediye edeceğiz." dedi.

Kursiyerlerden Fatma Karatepe ise dokudukları seccadeyi Ayasofya'ya hediye edecekleri için çok mutlu olduğunu, seccadeyi de bu mutlulukla dokuyacaklarını söyledi.

Adıyaman, Ayasofya, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da dokunmaya başlanan seccade Ayasofya'ya hediye edilecek - Son Dakika
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