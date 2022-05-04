Adıyaman'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Adıyaman'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

04.05.2022 00:09
Adıyaman'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı köylerdeki ekili tarım arazileri ile bazı vatandaşların araçlarında hasar oluştu.

Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede hasar tespit çalışmalarının başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün akşam saatlerinde Besni ilçesine bağlı Keysun Ovası başta olmak üzere Ören, Kızılin, İzollu, Yazıbeydilli, Aktepe, Yoldüzü, Camusçu, Hasanlı, Konuklu, Hacihalil, Berete, Karagüveç, Eğerli, Kızılkaya ve Kurugöl köylerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı dolayısıyla çok sayıda araç zarar görürken fıstık bahçeleri ve tarım alanları da hasar görmüştür. Aynı bölgede bulunan Kargalı köyünde de bir ahırın çatısı delinip 1 hayvan telef olmuştur. Yine etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası ilimiz merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde ekili tarım alanları büyük zarar görmüştür. Yarından (bugün) itibaren Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacaklardır. Bizleri derin bir üzüntüye boğan bu doğal afet dolayısıyla Besnili ve Adıyamanlı çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah'tan bu tür afetlerin yaşanmamasını diliyoruz. Rabb'imiz ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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Hisarcık, Adıyaman, Tragger, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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