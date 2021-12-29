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Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

29.12.2021 09:51
Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil Burak Vural idaresindeki 06 DOZ 58 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde yola çıkan domuz sürüne çarptı.

Kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Burak Vural, Otomobil, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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