Adıyaman'da domuz sürüsüne çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Halil Burak Vural idaresindeki 06 DOZ 58 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde yola çıkan domuz sürüne çarptı.
Kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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