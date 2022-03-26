Adıyaman'da donan yüzen adalar, hareket etmeye başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da donan yüzen adalar, hareket etmeye başladı

26.03.2022 11:45
Adıyaman'da donan yüzen adalar, hareket etmeye başladı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, sıcaklıkların eksi 19 dereceye kadar düşmesiyle donan yüzen adalar, havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden hareket etmeye başladı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, sıcaklıkların eksi 19 dereceye kadar düşmesiyle donan yüzen adalar, havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden hareket etmeye başladı.

Çelikhan'ın simgesi olan Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar, hava sıcaklıklarının eksi 19 derceye kadar düşmesiyle dondu. Petelik mevkisinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adalar, hava sıcaklığının yükselmeye başlamasıyla birlikte çözünerek hareket etmeye başladı.


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Yüzen adalar kar ile ayrı güzel Yüzen adalar kar ile ayrı güzel

Çelikhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da donan yüzen adalar, hareket etmeye başladı - Son Dakika


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