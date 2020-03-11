Adıyaman'da drone ile trafik denetimi - Son Dakika
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Adıyaman'da drone ile trafik denetimi

16 dakika önce

Adıyaman'da drone ile trafik denetimiADIYAMAN'da Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını önleme planı kapsamında drone ile denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman'da drone ile trafik denetimi

ADIYAMAN'da Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını önleme planı kapsamında drone ile denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman- Kahta karayolunun 5'nci kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile denetim yapıldı. Ekipler, denetim sırasında sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler ise denetimlerden memnun oldukları ifade etti.

Adıyaman'da drone ile trafik denetimi

Trafik Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:42 Kaynak: DHA
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