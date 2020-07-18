Adıyaman'da DSİ Kavşağı'nda düzenleme - Son Dakika

Adıyaman'da DSİ Kavşağı'nda düzenleme

Adıyaman'ın en önemli arterlerinden Atatürk Bulvarı'nda DSİ Kavşağı düzenleniyor.

Adıyaman'ın en önemli arterlerinden Atatürk Bulvarı'nda DSİ Kavşağı

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düzenleniyor.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde yeni yapılan hükümet binasının hizmete açılmasıyla

birlikte, bölgenin daha çok canlanacağı göz önünde bulundurularak, DSİ Kavşağı'nda

düzenleme yapıldığı belirtildi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kavşağın daha çok genişletileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bulvar üzerinde güzel bir hükümet

binası yapıldı. Binanın hizmete açılmasıyla birlikte, DSİ Kavşağı'nda trafik yoğunluğu

artabilir. Söz konusu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kavşağı biraz daha genişletiyoruz.

Bu kapsamda mevcut kaldırım ve orta refüjü yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımızı kısa

sürede tamamlayarak kavşağı hizmete sunacağız."

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da DSİ Kavşağı'nda düzenleme - Son Dakika
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