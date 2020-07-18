Adıyaman'da DSİ Kavşağı'nda düzenleme - Son Dakika

Adıyaman'ın en önemli arterlerinden Atatürk Bulvarı'nda DSİ Kavşağı
düzenleniyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde yeni yapılan hükümet binasının hizmete açılmasıyla
birlikte, bölgenin daha çok canlanacağı göz önünde bulundurularak, DSİ Kavşağı'nda
düzenleme yapıldığı belirtildi.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kavşağın daha çok genişletileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bulvar üzerinde güzel bir hükümet
binası yapıldı. Binanın hizmete açılmasıyla birlikte, DSİ Kavşağı'nda trafik yoğunluğu
artabilir. Söz konusu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla kavşağı biraz daha genişletiyoruz.
Bu kapsamda mevcut kaldırım ve orta refüjü yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımızı kısa
sürede tamamlayarak kavşağı hizmete sunacağız."