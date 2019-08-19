Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı
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Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı

8 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Kodak'ın (32) kullandığı 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Hasan Kodak (30) idaresindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç, düğün konvoyunu takip ederken Kahta-Siverek Karayolu 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (20), Hüsna Kodak (27), Bayram Turan (18), Tevhide Işık (76) ve Adile Kodak (34) yaralandı.
Oolay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman, Kodak, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:24 Kaynak: AA
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