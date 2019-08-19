Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı

31 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde konvoy yaparak ilerleyen Hasan Kodak (30) yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Süleyman Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Adile Kodak (34), Hüsna Kodak (27), Süleyman Kodak (32) Hasan Kodak (30), Tevhide Işık (76), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (29), Bayram Turan (18)yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak
(Özel) Kadıköy'de lüks cipin motosikletliye çarpıp kaldırıma çıktığı anlar kamerada Motosikletiyle kalabalığın arasına dalan sürücü, iki turistin yaralanmasına sebep oldu 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 21:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]