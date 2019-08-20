Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı

39 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde konvoy yaparak ilerleyen Hasan Kodak (30) yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Süleyman Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Adile Kodak (34), Hüsna Kodak (27), Süleyman Kodak (32) Hasan Kodak (30), Tevhide Işık (76), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (29), Bayram Turan (18)yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu
Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 23:02:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]