Adıyaman'da 'Duman-9'operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da 'Duman-9'operasyonu
6 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Duman-9' operasyonu gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Duman-9' operasyonu gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında il merkezindeki iş yerlerinde, 53 paket kaçak sigara, 407 kutu makaron, 89 kilogram nargile tütünü, 100 adet puro, 62 adet sahte bandrol, 28 bin 225 deste sigara kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla ilgili 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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