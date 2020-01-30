Adıyaman'da "Duman 9 Operasyonunda" 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Duman 9 Operasyonunda' 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da "Duman 9 Operasyonunda" 5 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde Adıyaman'da eş zamanlı "Duman 9 Operasyonu" düzenlendi.

Adıyaman'da

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde Adıyaman'da eş zamanlı "Duman 9 Operasyonu" düzenlendi.

Çok Sayıda personelin katıldığı operasyonda 53 paket kaçak sigara, 407 kutu makaron, 89 kilogram kaçak nargile tütünü, 100 gümrük kaçağı puro, 62 sahte bandrol ve 28 bin 225 deste sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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