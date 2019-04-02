Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' Korteji Yürüyüşü

Adıyaman'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' Korteji Yürüyüşü

56 dakika önce

Adıyaman'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' korteji yürüyüşüAdıyaman'da, 2 Nisan 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle otizimli çocuklar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Adıyaman'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' korteji yürüyüşü

Adıyaman'da, 2 Nisan 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle otizimli çocuklar kortej yürüyüşü düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı önünde düzenlenen kortej yürüyüşüne Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Gölbaşı Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi ve daha sonra Demokrasi Parkı'nda son buldu.

Kalabalık, buradan Halk Eğitim Merkezi'nde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Çocukların otistik olmasının bir eksiklik olmadığını belirten Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Taşkın,Çocuklarımızın otistlik olması bir eksiklik olmadığını bir farklılık olduğunu bugünde kanıtlamış olduk. Çocuklarımız bütün etkinlikleri yapabiliyor. Çocuklarımız eğitimle bu hastalıktan kurtulabildiğini programımızla kanıtlamış olduk. ve bu çocukların erken teşhis ile özel eğitimle sosyal hayata kazandırılabileceğini bu çocuklarımızı topluma kazandırabileceğimizi bu programlar ile duygular ile '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' ile sesimizi duyurmaya çalısıyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:32 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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