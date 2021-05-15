ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA - Son Dakika

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsüne 4 bin 750 TL ceza kesilerek, gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsünün peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlal ettiği için de 4 bin 750 TL ceza uyguladı.