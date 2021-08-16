Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği 07 FHD 56 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, maske içerisine gizlenmiş 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.E, Y.Ç. ve A.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika