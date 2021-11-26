Adıyaman'da duruşma sonrası çıkan kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Polis olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman 'da görülen dolandırıcılık duruşması sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

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